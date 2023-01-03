Президент ФІФА потрапив у гучний скандал на похороні Пеле

Футбольний чиновник зробив селфі поблизу відкритої труни Пеле

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який закликав усі країни світу перейменувати по стадіону на згадку про бразильця Пеле, відзначився дивною поведінкою під час прощання з легендою футболу в Сантосі (Бразилія).

На знімку (фото зверху) Інфантіно з усмішкою на обличчі робив селфі з людьми, що не сподобалося футбольній громадськості. Пізніше глава ФІФА на своїй сторінці в Instagram пояснив свою поведінку. За словами Джанні, партнери Пеле по команді, а також його родичі попросили його про спільне фото, він відмовити не міг.

"Я стривожений після того, як мені повідомили, що деякі люди, мабуть, критикують мене за те, що я вчора зробив селфі й сфотографувався на церемонії. Хотів би уточнити, що для мене було честю, що партнери по команді та члени сім’ї великого Пеле запитали мене, чи можу я зробити з ними кілька фотографій, я відразу ж погодився.

Щодо селфі, партнери Пеле по команді просили зробити селфі всіх нас разом, але не знали, як це зробити. Тому я взяв телефон одного з них та сфотографував нас усіх для нього. Якщо допомога партнеру Пеле викликає критику, я з радістю прийму це і продовжуватиму допомагати чим зможу тим, хто зробив свій внесок у написання легендарних сторінок історії футболу.

Я поважаю і захоплююся Пеле та вчорашньою церемонією, тому ніколи б не зробив нічого, що було б неповагою", — написав Інфантіно.

Крім того, президент Федерації зазначив, що стадіон у Цюріху поблизу штаб-квартири ФІФА отримає ім’я Пеле.

Раніше повідомлялося, що ФІФА заборонила президентові України Володимиру Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко відчитав чиновника через відсутність білорусів на мундіалі у Катарі.