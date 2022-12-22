Аргентина не найкраща команда світу: є докази

Рейтинг ФІФА очолює збірна Бразилії

Міжнародна федерація футболу опублікувала рейтинг національних збірних за підсумками 2022 року. Навіть перемога на чемпіонаті світу не змогла вивести Аргентину на перше місце.

Лідером рейтингу залишилася Бразилія, яка на ЧС-2022 зупинилася на стадії 1/4 фіналу. Аргентина та Франція синхронно піднялися вгору, посунувши Бельгію.

Потужний прорив зробила збірна Марокко, яка з 22-го піднялася на 11 місце.

На один рядок вищим у рейтингу ФІФА стала і збірна України. Наша команда хоч і не проводила матчі в цей період, але через перетасовування учасників ЧС-2022 тепер посідає 26 позицію.

Рейтинг ФІФА за підсумками 2022 року:

Бразилія — 1840,77. Аргентина — 1838,38. Франція — 1823,39. Бельгія — 1781,30. Англія — 1774,19. Нідерланди — 1740,92. Хорватія — 1727,62. Італія — 1723,56. Португалія — 1702,54. Іспанія — 1692,71.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі ліг спати з Кубком світу. До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.