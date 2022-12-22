Аргентина не лучшая команда мира: есть доказательства

Рейтинг ФИФА возглавляет сборная Бразилии

Международная федерация футбола опубликовала рейтинг национальных сборных по итогам 2022 года. Даже победа на чемпионате мира не смогла вывести Аргентину на первое место.

Лидером рейтинга осталась Бразилия, которая на ЧМ-2022 остановилась на стадии 1/4 финала. Аргентина и Франция синхронно поднялись вверх, подвинув Бельгию.

Мощный прорыв сделала сборная Марокко, которая с 22 поднялась на 11 место.

На одну строчку выше в рейтинге ФИФА стала и сборная Украины. Наша команда хоть и не проводила матчи в этот период, но из-за перетасовки участников ЧМ-2022 теперь занимает 26-ю позицию.

Рейтинг ФИФА по итогам 2022 года:

Бразилия — 1840,77. Аргентина — 1838,38. Франция — 1823,39. Бельгия — 1781,30. Англия — 1774,19. Нидерланды — 1740,92. Хорватия — 1727,62. Италия — 1723,56. Португалия — 1702,54. Испания — 1692,71.

Ранее мы писали, что Лионель Месси лег спать с Кубком мира. Кстати, снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.