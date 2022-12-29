УЄФА і ФІФА приповзуть до росії на колінах: ексфорвард збірної рф став посміховиськом

Російський бразилець Арі висловився про потенційний перехід російського футболу до Азії

Російський футбол близький до історичної події — переходу з Європи до Азії, проте російський бразилець Арі впевнений, що Російському футбольному союзу (РФС) варто відмовитися від трансферу до Азійської футбольної конфедерації (АФК).

Відповідний коментар колишнього нападника збірної росії з футболу доступний на bookmaker-ratings.ru. Арі вважає, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пізніше прийдуть до росії з вибаченнями, адже рф має гроші, й втрачати цю країну не вигідно з фінансової точки зору.

" Перехід до Азії – дуже погане рішення, це однозначно. Напевно, навіть дуже дивне, адже ви втрачаєте Лігу чемпіонів, Лігу Європи. У мене немає жодних сумнівів, що скоро все буде добре, я впевнений, що росія поїде на ЧС-2026".

УЄФА та ФІФА весь час шкодуватимуть, що росія пішла до Азії. Думаю, вони скоро визнають свою помилку, що виключили цю країну звідусіль, бо це ідіотське рішення. Вони за це вибачаться.

У російського футболу багато класних команд, гравців, грошей, тому вони будуть шкодувати, що втратили таку країну, як росія", – заявив Арі.

У мережі лише посміялися зі слів футболіста.

Додамо, що РФС розглядає питання переходу в АФК через санкції проти клубів і збірних Росії на міжнародній арені. Російські чиновники вважають, що перехід до Азії дасть можливість росіянам повернутися до футбольної родини, проте це зовсім не так. До слова, УЄФА все ще продовжує загравати з рф.