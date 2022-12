Цілував Кубок світу частіше, ніж дружину: чемпіон світу зіграв весілля (відео)

Футболіст не відходив від головного трофея у футболі

Захисник французького "Ліона" та збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко зіграв весілля зі своєю дружиною Каро Кальваньї після перемоги Аргентини на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Про це повідомляє insider. Футболіст на церемонію взяв із собою копію Кубка світу, а також одягнув золоту медаль чемпіона світу з футболу-2022.

На святкуванні Ніколас не відходив від свого трофея, він часто цілував його, часом забуваючи про дружину. Крім того, у залі звучала пісня "We are the champions". Примітно, що пара одружилася ще рік тому, проте святкування відклали через коронавірус. До речі, торік Аргентина виграла Кубок Америки.

Тальяфіко відіграв на мундіалі в Катарі 6 матчів за збірну Аргентини, але гольовими діями не відзначився.

Нагадаємо, після перемоги Аргентини на чемпіонаті світу в країні розпочалися масові святкування, де головними героями були футболісти. Доходило навіть до абсурду. Наприклад, у країні хочуть випустити гроші з портретом Мессі, а місце, де жив Ліонель у Катарі, стане музеєм.

До речі, у росії назвали перемогу аргентинців на мундіалі неповноцінною, адже там не брала участі збірна рф.