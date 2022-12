Целовал Кубок мира чаще, чем жену: чемпион мира сыграл свадьбу (видео)

Футболист не отходил от главного трофея в футболе

Защитник французского "Лиона" и сборной Аргентины Николас Тальяфико сыграл свадьбу со своей супругой Каро Кальваньи после победы Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает insider. Футболист на церемонию взял с собой копию Кубка мира, а также надел золотую медаль чемпиона мира по футболу-2022.

На праздновании Николас не отходил от своего трофея, он часто целовал его, порой забывая про супругу. Кроме того, в зале звучала песня "We are the champions". Примечательно, что пара вышла замуж еще год назад, однако празднование отложили из-за коронавируса. К слову, в прошлом году Аргентина выиграла Кубок Америки.

Тальяфико отыграл на мундиале в Катаре 6 матчей за сборную Аргентины, но голевыми действиями не отметился.

Напомним, после победы Аргентины на чемпионате мира в стране начались массовые празднования, где главными героями были футболисты. Доходило даже до абсурда. К примеру, в стране хотят выпустить деньги с портретом Месси, а место где жил Лионель в Катаре, станет музеем.

К слову, в россии назвали победу аргентинцев на мундиале неполноценной, ведь там не участвовала сборная рф.