Здесь был Лео: комната Месси в общежитии станет музеем
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В Катаре аргентинцы жили в студенческом городке
Во время чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины разместилась в университетском кампусе. Месси единственный из команды жил один в номере. И больше в этой комнате никто не поселится.
Университет Катара объявил о том, что комната в общежитии, где останавливался капитан сборной Аргентины, будет превращена в мини-музей, сообщает The Peninsula.
В самом кампусе до сих пор висят плакаты с изображением чемпионов мира, автографы, подписанные футболки.
Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти. И как свидетельствует последнее социологическое исследование, если бы сейчас в Аргентине проводились выборы президента, то Месси бы с легкостью победил в них.
Напомним, в россии записал Месси в "агенты кремля", а в Аргентине хотят выпустить деньги с портретом футболиста. К слову, во время вручения Кубка мира Лионель нарушил регламент ФИФА, однако в организации даже не думают его наказывать.