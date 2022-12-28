Здесь был Лео: комната Месси в общежитии станет музеем

В Катаре аргентинцы жили в студенческом городке

Во время чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины разместилась в университетском кампусе. Месси единственный из команды жил один в номере. И больше в этой комнате никто не поселится.

Университет Катара объявил о том, что комната в общежитии, где останавливался капитан сборной Аргентины, будет превращена в мини-музей, сообщает The Peninsula.

В самом кампусе до сих пор висят плакаты с изображением чемпионов мира, автографы, подписанные футболки.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти. И как свидетельствует последнее социологическое исследование, если бы сейчас в Аргентине проводились выборы президента, то Месси бы с легкостью победил в них.

Напомним, в россии записал Месси в "агенты кремля", а в Аргентине хотят выпустить деньги с портретом футболиста. К слову, во время вручения Кубка мира Лионель нарушил регламент ФИФА, однако в организации даже не думают его наказывать.