Президент Месси? Аргентинцы проголосовали бы за футболиста на выборах

Для аргентинцев Месси превращается в настоящего идола

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси с легкостью мог бы начать политическую карьеру на родине после победы на чемпионате мира по футболу в Катаре.

При чем футболист мог бы начать сразу с президентства, ведь его поддерживает колоссальное число аргентинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от Giacobbe y Asociados, передает msn.

По данным опроса 43,7% респондентов отдали бы свой голос лучшему футболисту ЧМ-2022, а против него выступили только 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант "возможно", а 1% респондентов отказались отвечать на вопрос либо сказали "не знаю". Таким образом, Месси уже сейчас мог бы побороться за президентское кресло, правда, капитан национальной команды не сообщал, чем займется после окончания карьеры.

К слову, в опросе приняли участие свыше 2 500 аргентинцев. Большинство отметило, что Месси вызывает у них радость и восхищение.

Месси великолепно проводит сезон 2022-23

Напомним, в россии записал Месси в "агенты кремля", а в Аргентине хотят выпустить деньги с портретом футболиста. К слову, во время вручения Кубка мира Лионель нарушил регламент ФИФА, однако в организации даже не думают его наказывать.