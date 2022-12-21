Экс-игрок "Металлиста" на чемпионском параде Аргентины швырял фанатам деньги (видео)

Алехандро Гомес ярко отпраздновал победу на ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины провели чемпионский парад по улицам Буэнос‑Айреса в честь победы на ЧМ‑2022 в Катаре. В ходе торжества отличился полузащитник команды Алехандро Гомес, который стал первым победителем чемпионата мира в истории украинской Премьер-лиги.

Во время парада Алехандро Гомес стал разбрасывать денежные купюры, бросая деньги с автобуса в толпу болельщиков, сообщает NTV Spor. Напомним, что сборная Аргентины заработала в Катаре солидную сумму — 42 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что поприветствовать игроков вышли на улицы города порядка четырех миллионов человек. Позже автобус сборной Аргентины досрочно завершил парад из-за толпы на улицах Буэнос‑Айреса, футболистов эвакуировали на вертолетах.

Кстати, совсем другое отношение к деньгам у футболистов сборной Марокко. После чемпионата мира вся команда отказалась от премиальных, решив направить эти средства в помощь бедным семьям в Марокко.

Надо отметить, что снимок Месси после победы на ЧМ-2022 стал самым популярным в Instagram. За сутки он обошел предыдущего рекордсмена — яйцо — с 56 млн лайков.