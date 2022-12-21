Ексгравець "Металіста" на чемпіонському параді Аргентини жбурляв фанатам гроші (відео)

Алехандро Гомес яскраво відсвяткував перемогу на ЧС-2022

Футболісти збірної Аргентини провели чемпіонський парад вулицями Буенос-Айреса на честь перемоги на ЧС-2022 у Катарі. Під час урочистостей відзначився півзахисник команди Алехандро Гомес, який став першим переможцем чемпіонату світу в історії української Прем’єр-ліги.

Під час параду Алехандро Гомес почав розкидати грошові купюри, кидаючи гроші з автобуса у натовп уболівальників, повідомляє NTV Spor. Нагадаємо, що збірна Аргентини заробила в Катарі солідну суму — 42 мільйони доларів.

Раніше ми писали, що привітати гравців вийшли на вулиці міста близько чотирьох мільйонів людей. Згодом автобус збірної Аргентини достроково завершив парад через натовп на вулицях Буенос-Айреса, футболістів евакуювали на вертольотах.

До речі, зовсім інше ставлення до грошей у футболістів збірної Марокко. Після чемпіонату світу вся команда відмовилася від преміальних, вирішивши направити ці кошти на допомогу бідним сім’ям у Марокко.

Треба відзначити, що знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.