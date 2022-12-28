Тут був Лео: кімната Мессі у гуртожитку стане музеєм

У Катарі аргентинці жили у студентському містечку

Під час чемпіонату світу у Катарі збірна Аргентини розмістилася в університетському кампусі. Мессі єдиний із команди жив один у номері. І більше у цій кімнаті ніхто не оселиться.

Університет Катару оголосив про те, що кімнату в гуртожитку, де зупинявся капітан збірної Аргентини, буде перетворено на міні-музей, повідомляє The Peninsula.

У самому кампусі й досі висять плакати із зображенням чемпіонів світу, автографи, підписані футболки.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла команду Франції у серії пенальті. І як свідчить останнє соціологічне дослідження, якби зараз в Аргентині проводилися вибори президента, то Мессі б з легкістю переміг у них.

Нагадаємо, в росії записали Мессі в "агенти кремля", а в Аргентині хочуть випустити гроші з портретом футболіста. До речі, під час вручення Кубка світу Ліонель порушив регламент ФІФА, проте в організації навіть не думають його карати.