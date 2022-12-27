Президент Мессі? Аргентинці проголосували б за футболіста на виборах

Для аргентинців Мессі перетворюється на справжнього ідола

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі з легкістю міг би розпочати політичну кар’єру на батьківщині після перемоги на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

При чому футболіст міг би розпочати одразу з президентства, адже його підтримує величезна кількість аргентинців. Про це свідчать дані соціологічного опитування Giacobbe y Asociados, передає msn.

За даними опитування, 43,7% респондентів віддали б свій голос кращому футболісту ЧС-2022, а проти нього виступили лише 37,8%. Ще 17,5% обрали варіант "можливо", а 1% респондентів відмовилися відповідати на запитання або сказали "не знаю". Таким чином, Мессі вже зараз міг би поборотися за президентське крісло, щоправда, капітан національної команди не повідомляв, чим займатиметься після закінчення кар’єри.

До речі, в опитуванні взяли участь понад 2500 аргентинців. Більшість відзначила, що Мессі викликає у них радість та захоплення.

Мессі чудово проводить сезон 2022-23.

Нагадаємо, в росії записав Мессі в "агенти кремля", а в Аргентині хочуть випустити гроші з портретом футболіста. До речі, під час вручення Кубка світу Ліонель порушив регламент ФІФА, проте в організації навіть не думають його карати.