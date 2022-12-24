Дружина Луніна розлютила фанатів "Реала" невинним фото в Instagram
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Дівчина запостила у соцмережі фотографію Ліонеля Мессі
Дружина воротаря збірної України та "Реала" Андрія Луніна викликала гнів мадридських уболівальників. Фанати не оцінили фотографію Анастасії в соцмережах, присвячену перемозі Аргентини на чемпіонаті світу.
Дівчина запостила у сторіс Instagram фото, на якому Ліонель Мессі фотографує свою дружину Антонелу Роккуццо з трофеєм ЧС-2022.
"Те, що ти чемпіон світу, не звільняє тебе від головної місії життя – красиво сфотографувати свою жінку", – підписала фото Анастасія.
І цей пост дуже не сподобалася вболівальникам "Реала". На сайті planetarealmadrid.com вийшла стаття із критикою Анастасії. Там вважають, що дівчина радіє перемозі збірної Аргентини та Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу.
"Мессі — є одним із найбільших суперників "Реала", — нагадали Луніній у статті.
Раніше ми писали, що герой чемпіонату світу може замінити Андрія Луніна у "Реалі". Переговори з голкіпером уже розпочалися.
Нагадаємо, що 15-річний футболіст із Тернопільської області підписав професійний контракт із "Челсі".