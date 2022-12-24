Жена Лунина взбесила фанатов "Реала" невинным фото в Instagram

Девушка запостила в соцсети фотографию Лионеля Месси

Супруга вратаря сборной Украины и "Реала" Андрея Лунина навлекла на себя гнев мадридских болельщиков. Фанаты не оценили фотографию Анастасии в соцсетях, посвященную победе Аргентины на чемпионате мира.

Девушка запостила в сторис Instagram фото, на котором Лионель Месси фотографирует свою жену Антонелу Роккуццо с трофеем ЧМ-2022.

"То, что ты чемпион мира, не освобождает тебя от главной миссии жизни — красиво сфотографировать свою женщину", — подписала фото Анастасия.

И этот пост очень не понравился болельщикам "Реала". На сайте planetarealmadrid.com вышла статья с критикой Анастасии. Там посчитали, что девушка радуется победе сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира.

"Месси — является одним из самых больших соперников "Реала", — напомнили Луниной в статье.

Ранее мы писали, что герой чемпионата мира может заменить Андрея Лунина в "Реале". Переговоры с голкипером уже начались.

Напомним, что 15-летний футболист с Тернопольской области подписал профессиональный контракт с "Челси".