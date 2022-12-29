Русский бразилец Ари высказался о потенциальном переходе российского футбола в Азию

Российский футбол близок к историческому событию — переходу из Европы в Азию, однако русский бразилец Ари уверен, что Российскому футбольному союзу (РФС) стоит отказаться от трансфера в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Соответствующий комментарий бывшего нападающего сборной россии по футболу доступен на bookmaker-ratings.ru. Ари считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) позднее прибегут к россии с извинениями, ведь у рф есть деньги, и терять эту страну не выгодно с финансовой точки зрения.

"Переход в Азию – очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что россия поедет на ЧМ-2026.

УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили эту страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся.

У российского футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как россия", – заявил Ари.

В сети лишь посмеялись над словами футболиста.

Добавим, что РФС рассматривает вопрос перехода в АФК из-за санкций против клубов и сборных россии на международной арене. Российские чиновники считают, что переход в Азию даст возможность россиянам вернуться в футбольную семью, однако это совсем не так. Тем нее менее УЕФА все еще продолжает заигрывать с рф.