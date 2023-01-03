Президент ФИФА угодил в громкий скандал на похоронах Пеле

Футбольный чиновник сделал селфи вблизи открытого гроба Пеле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который призвал все страны мира переименовать по стадиону в память о бразильце Пеле, отметился странным поведением во время прощания с легендой футбола в Сантосе (Бразилия).

На снимке (заглавное фото) Инфантино с улыбкой на лице делал селфи с людьми, что не понравилось футбольной общественности. Позднее глава ФИФА на своей странице в Instagram объяснился за свое поведение. По словам Джанни, партнеры Пеле по команде, а также его родственники попросили его о совместном фото, он отказать не мог.

"Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, по-видимому, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии. Хотел бы уточнить, что для меня было честью, что партнеры по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. Очевидно, я сразу же согласился.

Что касается селфи, партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. Если помощь партнеру Пеле вызывает критику, я с радостью приму это и буду продолжать помогать чем смогу тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц истории футбола.

Я уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, поэтому никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением", — написал Инфантино.

Кроме того, президент Федерации отметил, что стадион в Цюрихе вблизи штаб-квартиры ФИФА получит имя Пеле.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022.

Напомним, непризнанный президент Беларуси александр лукашенко отчитал чиновника из-за отсутствия белорусов на мундиале в Катаре.