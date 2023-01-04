Роналду осоромився на Близькому Сході, заявивши, що приїхав до Африки (відео)

Знаменитий футболіст обмовився

Нападник збірної Португалії та "Аль-Насра" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду обмовився під час своєї презентації у якості гравця арабської команди.

Футболіст заявив, що радий приїхати до Південної Африки, маючи на увазі Саудівську Аравію. Про це повідомляє dailymail.

На пресконференції перед заходом Кріштіану обмовився. Примітно, що головною метою приходу CR7 до арабського клубу є просування бренду Саудівської Аравії у світі, а також "посилення" заявки близькосхідної країни на проведення ЧС-2030 з футболу.

"Для мене нічого страшного в тому, що моя кар’єра продовжиться в Південній Африці. Думка людей на цю тему мене не цікавить", — сказав Роналду.

Нагадаємо, контракт Кріштіану з "Аль-Насром" розрахований до 2025 року. Також у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в угоді португальця з аравійцями є пункт, згідно з яким Роналду може перейти до англійського "Ньюкаслу", якщо цей клуб потрапить до топ 4 АПЛ за підсумками сезону 2022/2023. До речі, у КріРо, за інформацією журналістів, буде безмежна влада в "Аль-Насрі".