"Я виграв все": "Аль-Наср" помпезно представив Роналду (відео)

Португальця зустрічали на Близькому Сході з почестями

У вівторок, 3 січня, футбольний клуб "Аль-Наср" представив своїм уболівальникам нового гравця команди — Кріштіану Роналду. 30 грудня 2022 року арабський клуб офіційно підписав зіркового гравця.

Пресслужба "Аль-Насра" у Twitter поділилася яскравими кадрами із презентації футболіста. Крім того, КріРо провів пресконференцію, в рамках якої пояснив своє рішення залишити Старий Світ.

"Поки що все здорово. Я гордий, що прийняв це важливе рішення у футболі й у своєму житті.

У Європі моя робота завершена. Я виграв усе, виступав за найбільші європейські клуби. Тепер переді мною новий виклик в Азії.

Я радий, що "Аль-Наср" надав мені цю можливість не лише заради розвитку футболу, а й заради нового покоління, а також заради жінок, заради молодих хлопців. Для мене це виклик, але водночас я щасливий і дуже гордий", — сказав Кріштіану на пресконференції.

Сім’я футболіста також відвідала захід:

Повне відео презентації Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі"

Нагадаємо, Роналду отримав неймовірну владу у новому клубі. Крім того, Кріштіану вже наступного сезону може повернутися до європейської Ліги чемпіонів. Також КріРо, ймовірно, вже у січні зіграє проти ПСЖ Ліонеля Мессі.