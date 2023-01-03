"Я выиграл все": "Аль-Наср" помпезно представил Роналду (видео)

Португальца встречали на Ближнем Востоке с почестями

Во вторник, 3 января, футбольный клуб "Аль-Наср" представил своим болельщикам нового игрока команды — Криштиану Роналду. 30 декабря 2022 года арабский клуб официально подписал звездного игрока.

Пресс-служба "Аль-Насра" в Twitter поделилась яркими кадрами с презентации футболиста. Кроме того, КриРо провел пресс-конференцию, в рамках которой объяснил свое решение покинуть Старый Свет.

"Пока все здорово. Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни.

В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии.

Я рад, что "Аль-Наср" предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд", — сказал Криштиану на пресс-конференции.

Семья футболиста также посетила мероприятие:

Полное видео презентации Криштиану Роналду в "Аль-Насре"

Напомним, Роналду получил невероятную власть в новом клубе. Кроме того, Криштиану уже в следующем сезоне может вернуться в европейскую Лигу чемпионов. Также КриРо, вероятно, уже в январе сыграет против ПСЖ Лионеля Месси.