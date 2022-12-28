Криштиану Роналду перешел в "Реал": футболист уже тренируется с клубом

Сын легендарного футболиста вместе с отцом покинул "Манчестер Юнайтед"

Конец года оказался неудачным для Криштиану Роналду. Сначала футболист разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед", а потом сборная Португалии проиграла в четвертьфинале ЧМ-2022 Марокко.

После того, как Криштиану покинул Манчестер, он забрал из клубной академии и своего сына. И как сообщает в Twitter журналист La Razón Эду Корнаго, младший Криштиану Роналду перешел в академию мадридского "Реала".

Что касается старшего Роналду, то его упорно сватают в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Шейхи за два года в команде 37-летнему португальцу обещают фантастические 242 млн евро.

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал резонансное интервью, заявив, что "МЮ" предал его. Кроме того, Криштиану рассказал, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.