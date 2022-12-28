Кріштіану Роналду перейшов до "Реалу": футболіст вже тренується з клубом

Син легендарного футболіста разом із батьком залишив "Манчестер Юнайтед"

Кінець року виявився невдалим для Кріштіану Роналду. Спочатку футболіст розірвав контракт із "Манчестер Юнайтед", а потім збірна Португалії програла у чвертьфіналі ЧС-2022 Марокко.

Після того, як Кріштіану покинув Манчестер, він забрав із клубної академії і свого сина. Як повідомляє у Twitter журналіст La Razón Еду Корнаго, молодший Кріштіану Роналду перейшов до академії мадридського "Реала".

Щодо старшого Роналду, то його завзято сватають до клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Шейхи за два роки у команді 37-річному португальцю обіцяють фантастичні 242 млн євро.

Нагадаємо, перед ЧС-2022 Роналду дав резонансне інтерв’ю, заявивши, що "МЮ" зрадив його. Крім того, Кріштіану розповів, що не шанує головного тренера команди Еріка тен Хага.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.