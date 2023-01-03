"Мені було цікаво": російський футболіст захопився стратами в Саудівській Аравії

Росіянин хотів би, щоб закони були суворішими

Відомий радянський і російський футболіст Андрій Канчельскіс прокоментував ситуацію зі стратами в Саудівській Аравії, куди вирушив грати Кріштіану Роналду.

"Відповідний коментар колишнього гравця збірної рф доступний на "Матч ТБ". Канчельскіс грав за саудівський "Аль-Хілаль" у 2003 році.

"Я був присутній на прилюдній карі в Саудівській Аравії, тоді стратили 18 філіппінців за наркотики. Бувало, що й руки відрубували за крадіжку. Мені цікаво було подивитися на це, щоб зрозуміти, як у них це відбувається.

Як реагують люди? Хтось дивиться, хтось відвертається, від когось долинають вигуки. Усі чудово розуміють, що там уже нікуди не дінешся, на помилування чекати не варто. За крадіжку та наркотики, вважаю, правильно карати по всій строгості, аж до відрубування рук та страт”, — заявив Канчельскіс.

До речі, Канчельскіс родом із Кропивницького, він виступав за "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).

Раніше чеський тренер пояснив росіянам, що в санкціях проти росії винен глава кремля володимир путін. Нагадаємо, у Кріштіану Роналду буде нереальна влада в "Аль-Насрі".