Мудрика вирахували за капцями: неймовірне розслідування фанатів "Арсеналу"

Вболівальники вважають, що український футболіст уже у Лондоні

Сага про перехід атакуючого півзахисника "Шахтаря" до лондонського "Арсеналу" триває. "Каноніри" готові викласти ще більше грошей, аби отримати українця. І зважаючи на дрібні деталі, футболіст вже в Лондоні і чекає коли клуби вдарять по руках.

Мудрик у соцмережах виклав відео, на якому він займається у спортзалі, а фанати "Арсеналу" відразу провели розслідування, пише The Sun.

Вболівальники помітили, що Михайло був взутий у готельні капці, займався з тренажерами британської компанії Kettler, на дверях англійською написано слово private, плюс димова сигналізація за британськими стандартами є у спортзалі.

За непрямими ознаками фанати припускають, що це готель Millennium Gloucester у Лондоні.

У поточному сезоні Мудрик провів за "Шахтар" 18 матчів і забив 10 голів (12 ігор та 7 м’ячів в УПЛ, 6 поєдинків та 3 голи у ЛЧ). Михайло другий рік поспіль був визнаний найкращим гравцем "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що до "битви" за Мудрика вступив ще один лондонський клуб — "Челсі". Журналіст Артем Франков вважає, що український вінгер перебуває у "заручниках" у "Шахтарі".