Мудрика вычислили по тапочкам: невероятное расследование фанатов "Арсенала"

Болельщики считают, что украинский футболист уже в Лондоне

Сага о переходе атакующего полузащитника "Шахтера" в лондонский "Арсенал" продолжается. "Канониры" готовы выложить еще больше денег, лишь бы заполучить украинца. И судя по всему, футболист уже в Лондоне и ждет когда клубы ударят по рукам.

Мудрик в соцсетях выложил видео, на котором он занимается в спортзале, а фанаты "Арсенала" тут же провели расследование, пишет The Sun.

Болельщики заметили, что Михаил был обут в гостиничные тапочки, занимался с тренажерами британской компании Kettler, на двери по-английски написано слово private, плюс дымовая сигнализация по британским стандартам присутствует в спортзале.

По косвенным признакам фанаты предполагают, что это гостиница Millennium Gloucester в Лондоне.

В текущем сезоне Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей и забил 10 голов (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ). Михаил второй год подряд был признан лучшим игроком "Шахтера".

Ранее сообщалось, что в "битву" за Мудрика вступил еще один лондонский клуб — "Челси". Журналист Артем Франков считает, что украинский вингер находится в "заложниках" в "Шахтере".