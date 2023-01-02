"Арсенал" улучшил предложение по Мудрику: детали

Украинец может перейти в лучшую лигу мира

Лондонский "Арсенал" после неудачной попытки заполучить лучшего футболиста "Шахтера" Михаила Мудрика улучшил свое предложение по вингеру сборной Украины.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. Он отметил, что Горняков не устроило суммарное предложение "Канониров" по игроку в размере 60 млн евро.

По информации журналиста Бена Джейкобса, общая сумма нового предложения со всеми бонусами составляет меньше 70 млн евро. К слову, "Арсенал" настроен оптимистично в отношении того, что сделка будет заключена, однако "Шахтер" настроен решительно хорошенько заработать на юном таланте. Сам Мудрик уже согласовал условия контракта с "Пушкарями".

Отметим, 22 летний Мудрик в сезоне 2022/23 забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 18 официальных играх на клубном уровне. Михаил второй год подряд был признан лучшим игроком "Шахтера".

Ранее сообщалось, что в "битву" за Мудрика вступил еще один лондонский клуб — "Челси". Перед стартом чемпионата мира по футболу сообщалось, что за Михаилом следят ряд европейских топ-клубов. Журналист Артем Франков считает, что украинский вингер находится в "заложниках" в "Шахтере".