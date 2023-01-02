"Арсенал" покращив пропозицію щодо Мудрика: деталі

Українець може перейти у найкращу лігу світу

Лондонський "Арсенал" після невдалої спроби здобути найкращого футболіста "Шахтаря" Михайла Мудрика покращив свою пропозицію щодо вінгера збірної України.

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо у Twitter. Він зазначив, що Гірників не влаштувала сумарну пропозицію "Канонірів" щодо гравця у розмірі 60 млн євро.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, загальна сума нової пропозиції з усіма бонусами становить менш як 70 млн євро. До речі, "Арсенал" налаштований оптимістично щодо того, що угода буде укладена, проте "Шахтар" налаштований рішуче добре заробити на юному таланті. Сам Мудрик уже погодив умови контракту із "Пушкарями".

Зазначимо, 22-річний Мудрик у сезоні 2022/23 забив 10 голів і віддав 8 результативних передач у 18 офіційних іграх на клубному рівні. Михайло другий рік поспіль був визнаний найкращим гравцем "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що у "битву" за Мудрика вступив ще один лондонський клуб — "Челсі". Перед стартом чемпіонату світу з футболу повідомлялося, що за Михайлом стежать низка європейських топ клубів. Журналіст Артем Франков вважає, що український вінгер перебуває у "заручниках" у "Шахтарі".