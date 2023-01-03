"Мне было интересно": российский футболист восхитился казнями в Саудовской Аравии

Россиянин хотел бы, чтобы законы были построже

Известный советский и российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с казнями в Саудовской Аравии, куда отправился играть Криштиану Роналду.

Соответствующий комментарий бывшего игрока сборной россии доступен на "Матч ТВ". Канчельскис играл за саудовский "Аль‑Хилаль" в 2003 году.

"Я присутствовал на прилюдной казни в Саудовской Аравии, тогда казнили 18 филиппинцев за наркотики. Бывало, что и руки отрубали за воровство. Мне интересно было посмотреть на это, чтобы понять, как у них это происходит.

Как реагируют люди? Кто-то смотрит, кто-то отворачивается, от кого-то доносятся возгласы. Все прекрасно понимают, что там уже никуда не денешься, помилования ждать не стоит. За воровство и наркотики, считаю, правильно наказывать по всей строгости, вплоть до отрубания рук и казней", — заявил Канчельскис.

К слову, Канчельскис родом из Кропивницкого, он выступал за "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Ранее чешский тренер объяснил россиянам, что в санкциях против рф виноват глава кремля владимир путин. Напомним, у Криштиану Роналду будет нереальная власть в "Аль-Насре".