Роналду оконфузился на Ближнем Востоке, заявив, что приехал в Африку (видео)

Знаменитый футболист оговорился

Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду оговорился во время своей презентации в качестве игрока арабской команды.

Футболист заявил, что рад приехать в Южную Африку, имея в виду Саудовскую Аравию. Об этом сообщает dailymail.

На пресс-конференции перед мероприятием Криштиану обмолвился. Примечательно, что главной целью прихода CR7 в арабский клуб — это продвижение бренда Саудовской Аравии в мире, а также "усиление" заявки ближневосточной страны на проведение ЧМ-2030 по футболу.

"Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Мнение людей на эту тему меня не интересует", — сказал Роналду.

Напомним, контракт Криштиану с "Аль-Насром" рассчитан до 2025 года. Также в СМИ появилась информация о том, что в соглашении португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в английский "Ньюкасл", если этот клуб попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона 2022/2023. К слову, у КриРо, по информации журналистов, будет безграничная власть в "Аль-Насре".