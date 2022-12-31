Предновогодний обмен пленными: домой вернулись более сотни военнослужащих (фото)
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Украина продолжает возвращать своих граждан из российского плена
Украина провела масштабный обмен пленными с россией и вернула домой более сотни человек.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак из российского плена освободили 140 человек, из которых 132 мужчины и 8 женщин.
"На Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но также возвращаем наших людей", — сообщил он.
По его словам, среди возвращенных из плена людей есть раненые, а также защитники Мариуполя и острова Змеиный, добровольцы из Славутича и украинские защитники, принимавшие участие в боях за Бахмут.
Из них 82 бойца ВСУ, 15 членов территориальной обороны, 22 нацгвардейца, 11 представителей ВМС и 10 пограничников.
Ермак также добавил, что Украина непременно вернет всех своих людей, а также поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за проделанную работу.
Как сообщалось ранее, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец накануне сообщал о том, как россияне прибегают к изощренным способам психологических пыток в отношении пленных украинцев.