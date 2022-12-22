Оккупанты придумали новый вид пыток для пленных украинцев

оккупанты не устают пользоваться ложью и фейками, чтобы навредить Украине

Российские солдаты еще раз удивляют своей безжалостностью и жестокостью по отношению к украинским пленным. Не успел мир ужаснуться наличием в Херсоне детских пыточных, как стало известно о новом виде психологических издевательств над военными, которые находятся в застенках российских тюрем и подвалов.

Подробности сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в собственном Telegram-канале. По словам чиновника, данные о подобном обращении раскрыли родственники бойцов ВСУ, которые находятся в плену.

Суть новой придумки россиян состоит в том, чтобы дать надежду военным на участие в очередном обмене.

"Украинских пленных временем намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток", — подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, украинская сторона никогда не отказывалась ни от одного гражданина, которого россия предлагала на обмен.

Вероятно, к расширению количества психологических пыток оккупанты прибегают из-за значительного давления международного сообщества. Как известно, Украина плодотворно работает над тем, чтобы рассказывать, как с нашими пленными обращаются россияне, поэтому количество физических издевательств значительно уменьшилось. По крайней мере, частично улучшились условия, в которых находятся захваченные россиянами украинцы.

Ранее "Телеграф" показывал, как в деоккупированном Херсоне выглядят заброшенные оккупантами займы. Сюда вошли и застенчивые, где украинских граждан допрашивали и пытались "сломать".