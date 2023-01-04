"Пошкоджено внутрішні органи": Шевчук розповів про стан брата, який повернувся з "концтабору" росіян

Брат футболіста схуд у російському полоні на 30 кг

Знаменитий футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук розповів про стан свого брата, підполковника Держприкордонслужби Сергія, якого звільнили з російського полону перед Новим роком.

Коментар Шевчука доступний на сайті "Український футбол". В’ячеслав розповів, що росіяни не надавали медичної допомоги полоненим, зокрема його брат пробув у полоні близько пів року зі зламаними ребрами. Крім того, представники "другої армії світу" практично не годували українців, забувши про Женевську конвенцію. В’ячеслав зазначив, що його брат вижив у "концтаборі" росіян лише завдяки силі волі та стійкості.

"Зараз він перебуває в лікарні. Я буду повністю займатися його лікуванням. Брата чекає довгий етап відновлення, тому що його організм сильно пошкоджений. Сергій у полоні схуд на 30 кілограмів, протягом пів року у нього були зламані ребра, пошкоджені внутрішні органи, були проблеми з зубами. Здається, що він повернувся з концтабору.

"На сніданок, обід та вечерю їм навіть по 120 грамів каші не давали. Порції були мінімальними, щоби підтримувати життя. Брату навіть не надавали первинної медичної допомоги, хоч у нього були зламані ребра. Над нашими військовополоненими росіяни просто знущаються. Я не знаю, як він вижив. Напевно, лише завдяки своєму сильному характеру, силі волі та стійкості”, — розповів Шевчук.

Нагадаємо, разом із братом Шевчука з полону звільнили ще 139 українських захисників. У цій групі також перебував волейбольний тренер Олександр Ткачук.