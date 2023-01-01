Схуд кілограмів на 30: з полону звільнили брата легенди "Шахтаря"

Брат В’ячеслава Шевчука захищав Маріуполь

Напередодні Нового року з російського полону вдалося звільнити 140 захисників України. Серед звільнених був підполковник держприкордонслужби Сергій Шевчук. Рідний брат колишнього футболіста "Шахтаря" та збірної України В’ячеслава Шевчука.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення Сергій захищав від окупантів Маріуполь. Пізніше разом з іншими нашими захисниками тримав оборону "Азовсталі". Потрапив у полон. Весь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, його стан.

Мій брат батько чотирьох дітей. Вся родина дуже за нього хвилювалася. Після повідомлення про обмін військовополоненими — я побачив його на фото серед звільнених. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це — найголовніше", — цитує В’ячеслава Шевчука сайт НК "Верес". У рівненському клубі В’ячеслав обіймає посаду спортивного директора.

В’ячеслав Шевчук більшу частину своєї кар’єри провів у донецькому "Шахтарі", з яким сім разів виграв чемпіонат України та став переможцем Кубка УЄФА-2009. За збірну України провів 56 матчів.

Нагадаємо, що колишній гравець молодіжної збірної України заявив, що росіяни дуже миролюбні та не хотіли війни з Україною.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко продовжує просувати "русский мир". За публікацію боксера в Instagram на нього вилилося багато критики. Сергій Стаховський навіть порадив взяти Ломаченка "на підвал".