Передноворічний обмін полоненими: додому повернулися понад сотня військовослужбовців (фото)

Україна продовжує повертати своїх громадян із російського полону

Україна провела масштабний обмін полоненими з росією та повернула додому понад сотню людей.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак з російського полону звільнили 140 осіб, з яких 132 чоловіки та 8 жінок.

"На Новий рік ми не лише відбиваємо ракетні атаки ворога, а й повертаємо наших людей", — повідомив він.

За його словами, серед повернутих із полону людей є поранені, а також захисники Маріуполя та острова Зміїний, добровольці зі Славутича та українські захисники, які брали участь у боях за Бахмут.

З них 82 бійці ЗСУ, 15 членів територіальної оборони, 22 нацгвардійці, 11 представників ВМС та 10 прикордонників.

Єрмак також додав, що Україна неодмінно поверне всіх своїх людей, а також подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за виконану роботу.

Як повідомлялося раніше, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець напередодні повідомляв, як росіяни вдаються до витончених способів психологічних тортур щодо полонених українців.