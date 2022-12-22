Окупанти вигадали новий вид тортур для полонених українців

Окупанти не втомлюються користуватися брехнею та фейками, щоб нашкодити Україні

Російські солдати вкотре дивують своєю безжалісністю та жорстокістю відносно українських полонених. Не встиг світ вжахнутися наявністю в Херсоні дитячих катівень, як стало відомити про новий вид психологічних знущань над військовими, які знаходяться у застінках російських в'язниць та підвалів.

Деталі повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець у власному Telegram-каналі. За словами чиновника, дані про подібне поводження розкрили родичі тих полонених бійців ЗСУ.

Суть нової вигадки росіян полягає у тому, аби дати надію військовим на участь у черговому обміні.

"Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур", — підкреслив Лубінець.

За словами омбудсмена, українська сторона ніколи не відмовлялася від жодного громадянина, якого росія пропонувала на обмін.

Імовірно, до розширення кількості психологічних тортур окупанти вдаються через значний тиск міжнародної спільноти. Як відомо, Україна плідно працює над тим, аби розповідати, як із нашими полоненими поводяться росіяни, тож кількість фізичних знущань значно зменшилась. Принаймні, дещо покращилися умови, у яких перебувають захоплені росіянами українці.

Раніше "Телеграф" показував, як у деокупованому Херсоні виглядають покинуті окупантами позиції. Сюди увійшли і катівні, де українських громадян допитували і намагалися "зламати".