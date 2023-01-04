Історичний трансфер під загрозою: "Шахтар" приголомшив "Арсенал" ціною Мудрика

Гірники просять величезні гроші за українського футболіста

Донецький "Шахтар" відхилив другу пропозицію "Арсеналу" щодо вінгера збірної України Михайла Мудрика в розмірі близько 70 млн євро.

Про це повідомляє Goal. Видання зазначає, що український клуб поставив "Канонірам" ультиматум, оцінивши свого таланта у 100 млн євро.

За інформацією джерела, "Шахтар" поставив "цінник" на Мудрика, після того, як у переговори щодо атакувального півзахисника вступив лондонський "Челсі". Повідомляється, що "Сині" поки не робили офіційну пропозицію донеччанам. До речі, сам Михайло неодноразово заявляв, що хоче продовжити кар’єру в "Арсеналі", де зараз успішно виступає ще один українець — Олександр Зінченко.

Нагадаємо, 22-річний Михайло в цьому сезоні забив 10 голів і віддав 8 результативних передач у 18 офіційних матчах на клубному рівні. Крім того, Мудрика за підсумками року вдруге поспіль було визнано найкращим гравцем донецького "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що Мудрик вже може перебувати у Лондоні. Це стало відомо після "розслідування" фанів "Арсеналу". Журналіст Артем Франков вважає, що "Шахтар" взяв молодого футболіста у "заручники".