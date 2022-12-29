"Шахтар" відмовився від матчів у США: названо причину

Клуб не зміг домовитися про потрібну кількість матчів

Донецький "Шахтар" планував закрити паузу у чемпіонаті України американським турне. У січні клуб збирався провести кілька благодійних поєдинків у США, але довелося скасувати все.

Чому "Шахтар" вирішив відмовитися від поїздки за океан, розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Ми вели переговори з MLS, були певні домовленості. Але почали ми "пливти" по датах — пішла розбіжність. Розуміли, що поїхавши до США, ми максимум проведемо там дві гри. А суто економічно виходило, що ми будемо у збитках. Ми то хотіли туди їхати, щоби зароблені гроші віддати на армію, біженцям, для народу України.

А що нам давати, якщо ми ще виявимося боржниками? Порахували та зрозуміли, що економічно ми не вписуємося у бюджет. Було б більше ігор, ми поїхали б. Нам потрібно було щонайменше чотири матчі, і тоді ми однозначно їхали б. А так не склалося. Будемо в Туреччині готуватися", — цитує Палкіна сайт клубу.

Раніше ми писали, що головний тренер збірної України очолив клуб УПЛ.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.