"Шахтер" отказался от матчей в США: названа причина

Клуб не смог договориться о нужном количестве матчей

Донецкий "Шахтер" планировал закрыть паузу в чемпионате Украины американским турне. В январе клуб собирался провести несколько благотворительных поединков в США, но пришлось все отменить.

Почему "Шахтер" решил отказаться от поездки за океан рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Мы вели переговоры с MLS, были определенные договоренности. Но начали мы "плыть" по датам — пошло несовпадение. Понимали, что поехав в США, мы максимум проведем там две игры. А чисто экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы-то хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины.

А что нам давать, если мы еще окажемся должны? Посчитали и поняли, что экономически мы не попадаем в бюджет. Было бы больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было минимум четыре матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А так, не сложилось. Будем в Турции готовиться", — цитирует Палкина сайт клуба.

Ранее мы писали, что главный тренер сборной Украины возглавил клуб УПЛ.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.