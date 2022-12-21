Главный тренер сборной Украины возглавил "Александрию"

Руслан Ротань попробует свои силы на клубном уровне

В зимнее межсезонье футбольный клуб "Александрия" сменил главного тренера. Команда прекратила сотрудничество с Юрием Гурой. И объявила о назначении новым тренером Руслана Ротаня. После первого круга "Александрия" идет на пятом месте в УПЛ.

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом.

Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола", — цитирует Ротаня сайт клуба.

За свою карьеру Руслан Ротань поиграл в "Днепр", "Динамо" и чешской "Славии". Потом Ротань работал ассистентом главного тренера "Олимпика" Вячеслава Шевчука. А 1 ноября 2018 года возглавил молодежную сборную Украины.

Ранее мы рассказывали, как в матче Первой лиги за львовские "Карпаты" одновременно играло 12 футболистов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.