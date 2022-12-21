Головний тренер збірної України очолив "Олександрію"

Руслан Ротань спробує свої сили на клубному рівні

У зимове міжсезоння футбольний клуб "Олександрія" змінив головного тренера. Команда припинила співпрацю з Юрієм Гурою. І оголосила про призначення новим тренером Руслана Ротаня. Після першого кола "Олександрія" йде на п’ятому місці в УПЛ.

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу "Олександрія". Ми з тренерським штабом зробимо все, що від нас залежить, щоб олександрійські вболівальники були задоволені і грою, і результатом.

Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам у цьому допоможуть і ми спільно радуватимемо шанувальників футболу", — цитує Ротаня сайт клубу.

За свою кар’єру Руслан Ротань пограв у "Дніпрі", "Динамо" та чеській "Славії". Згодом Ротань працював асистентом головного тренера "Олімпіка" В’ячеслава Шевчука. А 1 листопада 2018 року очолив молодіжну збірну України.

Раніше ми розповідали, як у матчі Першої ліги за львівські "Карпати" одночасно грало 12 футболістів.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.