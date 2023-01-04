Исторический трансфер под угрозой: "Шахтер" ошарашил "Арсенал" ценой Мудрика

Горняки просят огромные деньги за украинского футболиста

Донецкий "Шахтер" отклонил второе предложение "Арсенала" по вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику в размере около 70 млн евро.

Об этом сообщает Goal. Издание отмечает, что украинский клуб поставил "Канонирам" ультиматум, оценив своего таланта в 100 млн евро.

По информации источника, "Шахтер" поставил "ценник" на Мудрика, после того, как в переговоры по атакующему полузащитнику вступил лондонский "Челси". Сообщается, что "Синие" пока не делали официальное предложение дончанам. К слову, сам Михаил неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в "Арсенале", где сейчас успешно выступает еще один украинец Александр Зинченко.

Напомним, 22-летний Михаил в текущем сезоне забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 18 официальных матчах на клубном уровне. Кроме того, Мудрик по итогам года во второй раз подряд был признан лучшим игроком донецкого "Шахтера".

Ранее сообщалось, что Мудрик уже может находиться в Лондоне. Это стало известно после "расследования" фанатов "Арсенала". Журналист Артем Франков считает, что "Шахтер" взял молодого футболиста в "заложники".