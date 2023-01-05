"В сердце Европы идет война": в Эстонии пристыдили футболистов сборной за фото с россиянином

Эстонским игрокам даже пришлось извиняться

Валерий Карпин, главный тренер "Ростова" и сборной россии, которая отстранена от всех международных матчей из-за полномасштабной агрессии рф в Украине, перед Новым годом встретился в Таллине (Эстония) с бывшими и действующими футболистами с этой страны.

Совместное фото с россиянином вызвало возмущение у эстонских болельщиков. В итоге в скандал вмешалась министр культуры Эстонии Пирет Хартман, передает err.ee.

"Культура и спорт до сих пор были сферами международного сотрудничества, несмотря на все политические ветры. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В сердце Европы идет война, и мы должны сделать все, чтобы агрессора – россию – не поддерживать", — заявила Хартман.

"Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.

Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь", – говорится в совместном заявлении членов сборной Эстонии, которые встретились с Карпиным, передает Р-Спорт.

Напомним, бывший игрок сборной Эстонии, а ныне футбольный агент Андрей Степанов опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой за столом с Карпиным сидят сам Степанов, нынешние футболисты сборной Константин Васильев и Сергей Зенев, тренер сборной Эстонии Андрес Опер, а также ранее представлявшие Эстонию Артур Котенко, Сергей Парейко, Игорь Морозов, Евгений Новиков и Александр Дмитриев.

К слову, Карпин, у которого есть эстонское гражданство, в 2014 году говорил, что все республики бывшего Союза для него до сих пор одна страна – СССР.

Ранее сообщалось, что российский футбол остается в Европе как минимум до марта 2023 года. В рф хотели перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы принять участие в ЧМ-2026, однако данный переход никак не поможет россии.