"У серці Європи йде війна": в Естонії присоромили футболістів збірної за фото з росіянином

Естонським гравцям навіть довелося вибачатися

Валерій Карпін, головний тренер "Ростова" та збірної росії, яка відсторонена від усіх міжнародних матчів через повномасштабну агресію рф в Україні, перед Новим роком зустрівся в Таллінні (Естонія) з колишніми й чинними футболістами з цієї країни.

Спільне фото із росіянином викликало обурення в естонських уболівальників. У результаті в скандал втрутилася міністр культури Естонії Пірет Хартман, передає err.ee.

"Культура та спорт досі були сферами міжнародного співробітництва, попри всі політичні вітри. Але зараз ситуація кардинально змінилася. У серці Європи йде війна, і ми маємо зробити все, щоб агресора – росію – не підтримувати", — заявила Хартман.

"Шановні любителі футболу! Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і просимо вибачення всім, чиї почуття були зачеплені нашою вечерею і публікацією фотографії в соціальних мережах.

Наша розмова оберталася лише навколо футболу, ми не говорили про політику чи війну. Ми завжди захищали Естонію на футбольному полі та за його межами й робитимемо це й надалі”, – йдеться у спільній заяві членів збірної Естонії, які зустрілися з Карпіним, передає Р-Спорт.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Естонії, а нині футбольний агент Андрій Степанов опублікував у своїх соцмережах фотографію, на якій за столом з Карпіним сидять сам Степанов, нинішні футболісти збірної Костянтин Васильєв і Сергій Зеньов, тренер збірної Естонії Андрес Опер, а також гравці, що раніше представляли Естонію: Артур Котенко, Сергій Парейко, Ігор Морозов, Євген Новіков та Олександр Дмитрієв.

До речі, Карпін, який має естонське громадянство, у 2014 році говорив, що всі республіки колишнього Союзу для нього досі одна країна – СРСР.

Раніше повідомлялося, що російський футбол залишається в Європі щонайменше до березня 2023 року. У росії хотіли перейти в Азійську конфедерацію футболу, щоб взяти участь у ЧС-2026, але цей перехід ніяк не допоможе рф.