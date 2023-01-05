В Саудовской Аравии закроют глаза на внебрачные отношения Роналду

Для футболистов в ближневосточной стране делают исключение

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сможет проживать под одной крышей со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая успела побывать на презентации футболиста в Эр-Рияде.

Об этом сообщает EFE, передает tycsports. По информации источника, закон в Саудовской Аравии запрещает парам, не вступившим в брак, жить под одной крышей. Однако это не будет касаться Роналду и Родригес, ведь для футболистов в этой стране делают исключения.

По словам саудовских юристов, специализирующихся на гражданском праве, полиция данной ближневосточной страны не преследует пары иностранцев, проживающих вместе вне брака. Тем не менее Родригес должна правильно оформить документы, чтобы въехать в Саудовскую Аравию и проживать, где она хочет. Первый — ФК "Аль-Наср" заключает соглашение с ней, а второй — Джорджина оформляет туристическую визу на 90 дней.

Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.