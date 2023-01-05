У Саудівській Аравії заплющать очі на позашлюбні стосунки Роналду

Для футболістів у близькосхідній країні роблять виняток

Нападник "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду зможе проживати під одним дахом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес, яка встигла побувати на презентації футболіста в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє EFE, передає tycsports. За інформацією джерела, закон у Саудівській Аравії забороняє парам, які не одружилися, жити під одним дахом. Однак це не стосуватиметься Роналду та Родрігес, адже для футболістів у цій країні роблять винятки.

За словами саудівських юристів, що спеціалізуються на цивільному праві, поліція цієї близькосхідної країни не переслідує пари іноземців, які проживають поза шлюбом. Проте Родрігес має правильно оформити документи, щоб в’їхати до Саудівської Аравії та проживати, де вона хоче. Перший — ФК "Аль-Наср" укладає угоду з нею, а другий — Джорджина оформлює туристичну візу на 90 днів.

Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.