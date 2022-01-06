Экс-тренер сборной России Черчесов запретил в своей команде два слова (видео)

Тренер рассказал о нововведениях на тренировке.

Новоиспеченный главный тренер венгерского "Ференцвароша" россиянин Станислав Черчесов пообщался со своими подопечными на открытой тренировке.

Соответствующее видео появилось на клубном YouTube-канале.

Черчесов провел занятие, а затем пообщался со своими игроками на английском языке. Тренер заявил, что не любит два слова — "проблема" и "пожалуйста" и попросил футболистов избегать их.

"Давайте мы забудем слово "проблема". Я не люблю это слово. И я не люблю слово "пожалуйста". Мы все профессионалы, и каждый из нас знает, что и как нужно делать", — заявил Черчесов.

Отметим, Черчесов возглавил "Ференцварош" в конце декабря 2021 года. На этом посту он заменил Чабу Мате, который выполнял роль исполняющего обязанности главного тренера после ухода Петера Штегера. Отметим, ранее этой командой руководил украинец Сергей Ребров, который после трех чемпионств подряд в Венгрии покинул команду и возглавил "Аль-Айн" из ОАЭ.

Добавим, что Черчесов ранее работал со сборной России, с которой доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.

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