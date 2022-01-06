Екс-тренер збірної Росії Черчесов заборонив у своїй команді два слова (відео)

Тренер розповів про нововведення на тренуванні.

Новоспечений головний тренер угорського "Ференцвароша" росіянин Станіслав Черчесов поспілкувався зі своїми підопічними на відкритому тренуванні.

Відповідне відео з’явилося на клубному каналі в YouTube.

Черчесов провів заняття, а потім поспілкувався зі своїми гравцями англійською. Тренер заявив, що не любить два слова — "проблема" і "будь ласка" і попросив футболістів уникати їх.

"Давайте ми забудемо слово "проблема". Я не люблю цього слова. І я не люблю слово "будь ласка". Ми всі професіонали, і кожен з нас знає, що і як треба робити", — заявив Черчесов.

Зазначимо, Черчесов очолив "Ференцварош" наприкінці грудня 2021 року. На цій посаді він замінив Чабу Мате, який виконував роль виконувача обов’язків головного тренера після відходу Петера Штегера. Раніше цією командою керував українець Сергій Ребров, який після трьох чемпіонств поспіль в Угорщині покинув команду та очолив "Аль-Айн" з ОАЕ.

Додамо, що Черчесов раніше працював зі збірною Росії, з якою доходив до чвертьфіналу ЧС-2018.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Шевченко виборов чергову нічию в Серії А.