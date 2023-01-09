Российский футболист на несколько месяцев застрял в аэропорту: он неудачно сбежал от мобилизации

Джашар Хубиев не хочет идти на войну

Помните знаменитый голливудский фильм "Терминал" с Томом Хэнксом? В подобную ситуацию попал российский футболист Джашар Хубиев. Он уже несколько месяцев живет в транзитной зоне аэропорта Сеула. Футболист сбежал от мобилизации. Кстати, принявший гражданство россии боец ММА боится получить повестку из военкомата.

Как сообщает Korea Times, 23 сентября Хубиев получил повестку в военкомат. Ночью того же дня, футболист вместе с друзьями уехал в Монголию. А 12 ноября из Улан-Батора транзитом через Филиппины он прилетел в Южную Корею.

31-летний Хубиев надеялся получить статус беженца. Однако ему отказали. По местным законам, мобилизация — не веская причина для того, чтобы бежать из страны.

"Я был бы готов защищать родину, если бы на нее напали. Но здесь другая история. Россия — агрессор и я никогда не возьму в руки оружие, чтобы убивать невинных людей в Украине", — заявил Хубиев местным журналистам.

Хубиев живет в аэропорту не один, с ним еще несколько товарищей. Все они ожидают решения местного суда, который примет одно из трех решений: либо впустит их на территорию Кореи, либо депортирует в россию, либо разрешит улететь в третью страну.

Ранее мы писали, что Зеленский ввел санкции против бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.