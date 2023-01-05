"Есть мнение – оставь его при себе": российского футболиста назвали рабом

Россиянин считает, что публичные люди должны молчать

Защитник "Спартака" и сборной рф Георгий Джикия раскритиковал Польшу и Роберта Левандовски за отказ от игры с рф в полуфинале стыкового раунда отбора на ЧМ-2022. После этого УЕФА и ФИФА отстранила сборную россии от всех международных матчей.

Соответствующий комментарий Джикии доступен на "СЭ". Футболист считает, что медийные личности не должны вмешиваться в политику. В сети раскритиковали центрбека из-за такой позиции.

"Может, Левандовски хочет стать политиком… Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись.

Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение – оставь его при себе.

Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?" — заявил Джикия.

В сети один из пользователей назвал Джикию рабом за такую невнятную позицию.

Ранее известный российский футболист заявил, что россия купила результаты на ЧМ-2018, который проходил в рф.

Напомним, эстонские футболисты публично извинились за фото с тренером сборной рф.