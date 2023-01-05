Мудрик подтвердил: "Шахтер" держит футболиста за решеткой (фото)

Футболист очень хочет перейти в "Арсенал"

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик любыми способами намекает руководству Горняков, чтобы боссы клуба отпустили его в лондонский "Арсенал", который уже сделал два официальных предложения по игроку.

Украинский футболист лайкнул публикацию в Instagram, на которой он изображен под стражей донецкого клуба за решеткой. Мем был опубликован на одной из фанатских страниц Канониров и был сопровожден хештегом #freemudryk (освободитеМудрика).

Напомним, 22-летний Михаил в текущем сезоне забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 18 официальных матчах на клубном уровне. Кроме того, Мудрик по итогам года во второй раз подряд был признан лучшим игроком "Шахтера".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мудрик может остаться в "Шахтере" до лета, если дончане не получат предложение по игроку в размере 100 млн евро. Также была информация, что "Челси" вступил в битву за вингера сборной Украины и готов предложить за него 80 миллионов евро.

Напомним журналист Артем Франков еще в начале трансферной эпопеи с Мудриком заявил, что Михаил — это не более чем заложник в клубно-денежных игрищах "Шахтера".