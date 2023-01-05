Мудрик підтвердив: "Шахтар" тримає футболіста за ґратами (фото)

Футболіст дуже хоче перейти до "Арсеналу"

Вінгер донецького "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик у будь-який спосіб натякає керівництву Гірників, щоб боси клубу відпустили його в лондонський "Арсенал", який вже зробив дві офіційні пропозиції щодо гравця.

Український футболіст лайкнув публікацію в Instagram, де він зображений під вартою донецького клубу за ґратами. Мем був опублікований на одній з фанатських сторінок Канонірів і був супроводжений хештегом #freemudryk (звільнітьМудрика).

Нагадаємо, 22-річний Михайло цього сезону забив 10 голів і віддав 8 результативних передач у 18 офіційних матчах на клубному рівні. Крім того, Мудрика за підсумками року вдруге поспіль було визнано найкращим гравцем "Шахтаря".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мудрик може залишитися в "Шахтарі" до літа, якщо донеччани не отримають пропозицію щодо гравця у розмірі 100 млн євро. Також була інформація, що "Челсі" вступив у битву за вінгера збірної України та готовий запропонувати за нього 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, журналіст Артем Франков ще на початку трансферної епопеї з Мудриком заявив, що Михайло — це не більше ніж заручник у клубно-грошових ігрищах "Шахтаря".